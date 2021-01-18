ليلة للسيدات في «كلايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

توفر «ليلة السيدات» في «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، للسيدات فرصة الاستمتاع بأمسيات مليئة بالحماس والتحدي بصحبة أصدقائهن، واختبار تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي، وذلك كل يوم أربعاء من الساعة 5:30 مساءً ولغاية 9:00 ليلاً.

ويمكن للضيوف من سن الثالثة وما فوق المشاركة في تجارب القفز الحرّ، فيما يتاح لمن هن فوق سن الرابعة خوض تجربة التسلق الداخلي في «كلايم أبوظبي». وسيتولى كادر من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن الإشراف على هذه الليلة، ما يتيح للمشاركات أعلى درجات الخصوصية، ويمنحهن فرصة فريدة لاختبار مهاراتهن وصقلها في أجواء من الراحة التامة التي يمنع فيها استخدام الهواتف النقالة.

وخلال «ليلة السيدات»، يمكن لعشاق المغامرة من العائلات والأصدقاء، الاستفادة من باقة التسلق لمدة 60 دقيقة على جدار المبتدئين وجدار التسلق للمستوى المتوسط بسعر 120 درهما.. أما الباقة الثانية فتتيح الفرصة أمام السيدات خوض تجربتين للقفز الحر ضمن أكبر نفق هوائي داخلي في العالم بسعر 235 درهما.. وبالنسبة إلى عشاق المغامرات فبإمكانهن اختيار الباقة الثالثة التي تشمل خيارات التسلق الداخلي والقفز الحر الداخلي بسعر 315 درهماً.

وبمناسبة «ليلة السيدات»، تتم إضاءة مبنى «كلايم أبوظبي» باللون الوردي كل يوم أربعاء، في حين ستحصل السيدات المشاركات في هذه الفعالية على إصدار خاص من شهادة الخبرة احتفاءً بزيارتهم للمرفق الترفيهي.