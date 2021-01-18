حسين فهمي.. «الفارس»

محمد قناوي (القاهرة)

يعود حسين فهمي للسينما بعد غياب ثلاث سنوات، من خلال ثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول تعاقد عليه قبل أيام بعنوان «الفارس»، تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته أحمد زاهر.

والثاني بعنوان «شكوكو»، ليس له علاقة بشخصية الفنان الراحل محمود شكوكو، من قريب أو من بعيد، ولكن أحداثه تدور في إطار اجتماعي مشوق.

ويشارك في بطولته خالد الصاوي، سوسن بدر ومحمد جمعة وكريم محمود عبد العزيز، قصة إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر بدء التصوير فور انتهاء التحضيرات.

والعمل الثالث بعنوان «السرداب».

يذكر أن آخر أعمال حسين فهمي التلفزيونية مسلسل «السر» الذي لم يعرض حتى الآن. ويقدم فيه حسين فهمي شخصية رجل أعمال تجمعه علاقة عاطفية مع محامية تكشف سراً خطيراً يخصه ويؤدي ذلك إلى العديد من الخلافات بينهما.