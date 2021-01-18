هيدي تواجه «الأب الضال»

سعيد ياسين (القاهرة)

بدأت هيدي كرم تصوير دورها في مسلسل «عودة الأب الضال» أمام بيومي فؤاد وهالة فاخر، إخراج أحمد عبدالعال، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت هيدي: إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل تتوفى زوجته وتترك له ثلاثة أبناء يجد صعوبة كبيرة في تربيتهم، ويستجيب لنصيحة أقاربه بالزواج مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها تجسد شخصية الزوجة الجديدة التي تحدث بينها وبين زوجها وأولاده العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، تواصل من خلال العمل حضورها في دراما رمضان بعدما شاركت بمسلسلات «الزوجة 18»، و«كلبش 3»، و«طاقة نور»، و«أوراق التوت»، و«بعد البداية»، و«ابن موت»، و«الصفعة» وغيرها.

وأبدت سعادتها بردود الفعل حول دورها في مسلسل «لؤلؤ» الذي يعرض حالياً، وتشارك في بطولته مع مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي ونجلاء بدر وإدوارد.

وتجسد فيه شخصية فتاة ارستقراطية من عائلة كبيرة تتزوج من شاب ـ يجسد دوره أحمد زاهر ـ زواجاً تقليدياً، وتعيش معه في مشاكل كثيرة، الأمر الذي يدفعه للزواج من أخرى.