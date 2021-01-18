نفوق جماعي للدجاج بعد تفشي انفلونزا الطيور في العراق

أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى نفوق عشرات الآلاف من الدواجن قرب بلدة سامراء الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

وتحولت الأقفاص الواقعة في منطقة قريبة من سامراء التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال بغداد إلى "مقبرة".

ويتنقل عمال ملثمون حول عدد من الدجاجات الحية لالتقاط الميتة منها وقذفها في شاحنة قريبة.

يقول هيثم الحماش صاحب مزرعة دواجن "الدجاج يموت ولا يمكننا فعل شيء لها حاليا".

وأحيطت حقول الحماش مؤقتاً بخنادق لمنع تسرب الدجاج المصاب، فيما يقوم أطباء بيطريون يرتدون بدلات بيضاء بفحص الفراخ المتبقية.

وبدأ الخميس، تفشي مرض إنفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين الشمالية، وسامراء إحدى مدنها.

وأعلن المحافظ أنه، بحلول الجمعة الماضية، نفقت ما لا يقل عن 60 ألف دجاجة. لكن المزارعين في سامراء يقولون إن خسائرهم كانت أعلى من ذلك بكثير.

من جانبه، يقول الحماش "فقدنا ما يقرب من 190 ألف دجاجة".

وقالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، إن العدوى انتقلت إلى الدجاج من طيور برية أتت من خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف "تم عزل الدجاج وتعقيم المتاجر وطوقنا المنطقة، اتخذنا إجراءات للحد من دخول أي دجاجة من سامراء إلى محافظات أخرى".

وأشار الى إنه لا يمكن عمل الكثير، موضحا "لا يوجد لقاح لإنفلونزا الطيور في العراق لأن المرض لا ينتشر كل عام. العام الماضي، لم نلاحظ تفشي المرض بينما قبل عامين كان أكبر بكثير من هذا العام".