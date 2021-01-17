4 آلاف زائر لـ «المنبت» في جزيرة الجبيل

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات عن تفاصيل رحلة تصميم التحفة المتحركة «المنبت» ومراحل تنفيذ العمل الإبداعي الذي شكل تجربة فنية خطفت أنظار الزوار، حيث استغرق تنفيذ هذا العمل الفني المتحرك الذي استوحي من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، 47 يوماً في موقع العمل، وما يزيد على 90 ألف ساعة عمل، و10 آلاف ساعة من الاجتماعات عن بُعد عبر مناطق زمنية متعددة، واستقبل العمل الفني منذ انطلاقه بتاريخ 14 ديسمبر 2020 أكثر من 4 آلاف زائر، وسيظل متاحاً أمام الجمهور لزيارته لغاية 30 يناير من العام الحالي.

وتتوافر التذاكر لحضور الفعالية بسعر رمزي يبلغ 30 درهماً للبالغين، و15 درهماً لمن تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 عاماً، فيما يمكن للصغار تحت ست سنوات الدخول مجاناً ليتمكن الجميع من الاستمتاع بهذه الفعالية التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

ويعود ريع التذاكر لدعم برامج ومشاريع حماية وإكثار أشجار القرم التي ترتبط بشكل وثيق مع تاريخ دولة الإمارات، وتشكل غاباتها الممتدة على سواحل الدولة بيئة تدعم التنوع البيئي وتحمي الشواطئ من التآكل.

وحرصاً على توفير تجربة رائدة للمشاهدين، خصصت اللجنة المنظمة منطقة شاطئية تتميز بإطلاله مميزة على التحفة الفنية، وتتسع هذه المنطقة لحضور يبلغ 400 شخص، حيث يمكنهم الجلوس والاستمتاع بهذا العمل الفني المتحرك.

يفتح موقع هذا العمل الفني المتحرك أبوابه أمام الزوار ابتداءً من الساعة 5:00 مساء كل يوم، ما عدا يوم الأحد، ليستمتع الحضور بمشهد غروب الشمس وراء غابات القرم، وليتسنى لهم الوصول إلى مقاعدهم قبل ابتداء الفعالية بمحتواها المرئي المذهل في تمام الساعة 6، والتي تعرض بشكل متكرر حتى الساعة 8 مساءً، فيما تتوفر عربات الطعام في الموقع لخدمة الحضور.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات، تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل إلزامي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع الحضور.