هاجر الشرنوبي «ورد» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك هاجر الشرنوبي، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «ورد»، وتدور أحداثه حول فتاة تحاول حل مشاكل الحارة من أجل واقع أفضل، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، وعايدة رياض.

وتواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «هجمة مرتدة»، والذي تأجل عرضه العام الماضي، وتجسد خلاله شخصية فتاة ترفض خيانة وطنها، بعد محاولات تجنيدها من قبل دكتور بأحد مراكز الدراسات.

الأحداث عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، تجسد الدور البطولي لرجالها، كتبها باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.

وأعربت الشرنوبي عن سعادتها بعرض مسلسل «الوجه الآخر»، على قناة أبوظبي، ورد الفعل الإيجابي حول شخصية «نسمة»، الفتاة البسيطة الحالمة التي تعشق الحياة، وتدعم زوجها بلا حدود، حيث إنه من ذوي الهمم.

وتتناول الأحداث الصراع على المال بطرق غير مشروعة، تأليف ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وشارك في بطولته ماجد المصري، ونسرين طافش.