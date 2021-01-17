راندا البحيري تواجه 3 رجال في «الشرابية»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض راندا البحيري تجربة سينمائية جديدة، حيث تجسد لأول مرة شخصية فتاة شعبية في فيلم «الشرابية» قصة علاء مرسي، وسيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل، ويشارك في بطولته لطفي لبيب وأحمد عبد الله محمود.

وقالت البحيري، إن الأحداث تدور في منطقة الشرابية الشعبية بالقاهرة، ويكشف العمل عن العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين سكانها.

وأضافت أنها تقدم دور فتاة يقع في حبها ثلاثة رجال، لكل منهم طريقة تفكيره الخاص، الأول خرج للعمل وخوض حياة جديدة، والثاني فضل البقاء وسط الأهل والأصدقاء متمسكاً بالبيئة التي نشأ فيها، وسلك الثالث طريق الشر وتغيرت شخصيته وأفكاره.

وتنتظر راندا عرض فيلم «أسوار عالية» مع رانيا يوسف وأحمد العوضي وإخراج هشام العيسوي، وتجسد شخصية فتاة تحلم بالسفر حول العالم.

وعبرت عن سعادتها بردود الفعل حول دورها في فيلم «خان تيولا» مع وفاء عامر، ونضال الشافعي، وتأليف وإخراج وسام المدني، وتدور أحداثه في إطار «الأكشن»، وينتمي إلى نوعية أفلام الرعب والتشويق، بجانب الخيال العلمي، حيث يناقش فكرة الخلود، وتمسك الإنسان بالحياة.