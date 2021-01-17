معتصم النهار.. في «المنصة»

القاهرة (الاتحاد)

يشارك الفنان السوري معتصم النهار في الجزء الثاني من المسلسل الإماراتي «المنصة»، ويؤدي شخصية «إيفان ايفانوفيتش»، وقال لـ«الاتحاد»: إن الشخصية ستأخذ منحى درامياً غير متوقع عن الجزء الأول.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي لجمع المعلومات ومشاركة العالم بها، وتنطلق من بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما؟

ويعد «المنصة»، أول مسلسل إنتاج إماراتي يتم عرضه على منصة «نتفليكس»، وتم تصويره في أبوظبي، تأليف هوزان عكو، وإشراف عام المخرج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته باسم ياخور، ميسون أبوأسعد. ومن جانب آخر يستعد معتصم لتصوير مشاهده في مسلسل «صالون زهرة»، ويجسد شخصية رجل أعمال يقع في غرام «زهرة»، ويسعى للارتباط بها.

كما ينتظر النهار بدء عرض مسلسل «خرزة زرقاء»، وتجمعه فيه علاقة عاطفية مع فتاة ويتحديان ظروف الواقع الأليم في قصتهما العاطفية المحكوم عليها بالفشل.