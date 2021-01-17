100 ألف طبق ومشروب في موسم فنون الطهي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد اختتام فعاليات موسم فنون الطهي الذي استمر على مدار 6 أسابيع، أكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن فعاليات هذا المهرجان السنوي أثبتت دوره المحوري في دعم ازدهار قطاع المأكولات في الإمارة بفضل برنامجه المتنوّع من تجارب الضيافة المبتكرة، حيث سجلت الوجهات المشاركة بيع أكثر من 100.000 طبق ومشروب خلال فترة الحملة.

واصطحب الموسم ضيوفه في رحلة استثنائية قدمت لعشّاق الطعام مجموعةً من الأطباق والتجارب المبتكرة مع قوائم محدودة الإصدار بتوقيع أفضل الطهاة المقيمين في أبوظبي، بالإضافة إلى العروض الحصرية والترويجية التي قدّمتها أبرز الأسماء في القطاع.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهها قطاع السياحة العالمي، والتي أثرت على قطاع الضيافة المحلي، حافظ موسم فنون الطهي في أبوظبي على عروضه الفريدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الصارمة في منافذ المأكولات والمشروبات المُشاركة، والتي تسهم في تقديم سلسلة مختارة من الأنشطة والتجارب الآمنة. وأتاح الموسم منصةً للمواهب المحلية والعالمية في أبوظبي لتشجيع مشاركة المطاعم وعشاق الطهي في ورشات العمل والأنشطة الحصرية، بالإضافة إلى إغناء عروض الطعام المتنوعة في الإمارة، بدءاً من مشهد المطاعم الفاخرة وانتهاءً بوجهات الطعام المحلية المنتشرة في كافة أنحاء العاصمة.

وأوضح سانديب واليا، نائب الرئيس الإقليمي لعلامة ماريوت الدولية في الإمارات، أن موسم فنون الطهي في أبوظبي نجح في تسليط الضوء على كنوز الطعام ومشهد هذا القطاع الحيوي في العاصمة، مشيداً بالفرصة التي أتاحتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم هذه المبادرة.