أبوظبي تطلق أسبوع الجمال 4 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق أسبوع أبوظبي للجمال، الفعالية المتخصصة بعالم الجمال، التي ستقام على مدار11 يوماً في العاصمة الإماراتية من 4 لغاية 14 فبراير 2021.

وتهدف هذه الفعالية إلى تسلّيط الضوء على مكانة أبوظبي في قطاع العناية بالجمال العالمي، إلى جانب تحقيق حضور رائد على مستوى الشرق الأوسط في عالم الجمال.

وتسعى فعالية أسبوع أبوظبي للجمال إلى تحفيز المتسوقين على العناية بجمالهم من خلال تزويدهم بمجموعة متنوعة من التجارب المميزة، والتعاون مع علامات ومتاجر العناية بالجمال الرائدة عالمياً، وإقامة سلسلة من النشاطات الحصرية في العاصمة الإماراتية داخل مراكز التسوق في أبوظبي والعين.

وتشمل الفعالية إطلاق منتجات جديدة وعروض حصرية، وتجارب تفاعلية، وسلسلة جلساتٍ تعليمية، بقيادة خبراء في القطاع ومشاهير من حول العالم.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: تأتي فعالية أسبوع أبوظبي للجمال لاستقطاب عشّاق الجمال وتعزيز جاذبية أبوظبي وتنوّع عروض قطاع التجزئة فيها. وتحمل الفعالية مفهوماً جديداً يؤهلها لأن تحتل مكانة هامة على جدول فعاليات عروض أبوظبي، حيث ستسهم في تحفيز أنشطة متاجر التجزئة للعلامات الفاخرة لترسخ مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية رائدة في عالم الجمال.

وتلتزم جميع الجهات المشاركة في الفعالية بتطبيق معايير برنامج شهادة الأمان (Go Safe ) العالمية للسلامة والنظافة في الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في أبوظبي. وتشمل تدابير الصحة والسلامة الشاملة اختبار الكشف عن كوفيد-19 للعاملين في قطاع التجزئة، فضلاً عن قياس درجة الحرارة المتسوقين عند منافذ الدخول، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز التسوق والمتاجر والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة في جميع المنافذ المشاركة.