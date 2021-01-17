الشارقة تحتفي بصور العالم في «إكسبوجر».. 10 فبراير

الشارقة (الاتحاد)

يحتفي مصورو العالم في العاشر من فبراير المقبل، بانطلاق الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، إذ يفتح الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، نافذة واسعة لرواية حكايات حول أبرز الأحداث التي أثّرت في العالم، ويجسد بالصور قصص شعوب وأماكن وعوالم تبدأ من أعماق المحيطات والبحار، مروراً بأقسى الصحاري صعوبة، وصولاً إلى النجوم والكواكب، بعدسة أفضل مصوري العالم.

ويقام المهرجان، الذي يستضيف أعمال مصورين تعرض للمرة الأولى للجمهور، وفقاً لأعلى معايير وشروط السلامة العامة في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيوفّر لزوّاره مكاناً يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، ويضمن لهم تجربة مثالية للتعرّف على جماليات الفنّ الكامن في الصور الفوتوغرافي.

تنوّع

وتتنوّع المواضيع التي يطرحها المهرجان، حيث ستزدان جدران الحدث بطيف واسع من الأعمال التي تسلّط الضوء على قضايا طبيعية وإنسانية ورياضية وفنية، عبر طرح جمالي يسهم في إيقاظ الحسّ الإبداعي في نفوس مختلف أفراد المجتمع، ويمنح هواة التصوير فرصة لتوسيع مداركهم وتنويع خبراتهم ومراكمة الجماليات التي تقود نحو إنتاج أعمال فوتوغرافية تخلّد اللحظة وتوثقها إلى الأبد.

ويقدّم المهرجان وعلى امتداد أيام فعالياته تنوعاً في فنون التصوير التي تروي وبشكل ملهم الكثير من الحكايات، وتفسّر غاياتها النبيلة، وتترجم الشغف الذي رافق مصوريها بالطبيعة والكائنات والظروف الصعبة التي عايشوها في رحلاتهم حول العالم، كما سيكشف الحدث عن آخر ما توصّلت إليه الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال تقنيات التصوير من منتجات، ويفتح المجال أمام الخبراء والهواة للالتقاء وتبادل الخبرات والمعارف.

وحول هذا الإعلان قال طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «من جديد يفتح المهرجان أبوابه أمام زوّاره بعد أن تم تأجيله العام الماضي نظراً للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، لنؤكد عبر رسائله وأهدافه على دور الفنّ في التخفيف من وطأة الظروف الصعبة على الجمهور، وأهميته في تحفيز الروح الإيجابية والتذكير بجماليات الحياة وسِعة الكون وتنوع الإبداعات فيه، لهذا سيكون عشّاق الفنّ الفوتوغرافي أمام مشهد جديد واستثنائيّ من مشاهد الإمارة الثقافية والفنيّة يتعرفون من خلاله على العالم بشكل مختلف».