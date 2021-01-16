تونس.. حفلات فنية «عن بُعد» لتجنب «كورونا»

ساسي جبيل (تونس)

لجأ بعض الفنانين إلى تقديم حفلات فنية عن بُعد لتمضية الوقت والترفيه على المشاهدين، بعدما دخلت تونس منذ الخميس الماضي في حجر صحي شامل، بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا».

ومن هؤلاء الفنانين الفنانة التونسية الاستعراضية نرمين صفر، التي حققت نسبة مشاهدة فاقت الـ 140 ألف متابع من خلال سهرة دامت ساعة كاملة، قدمت خلالها عدداً من الرقصات وتحاورت مع المعجبين، ولم تكتفِ الفنانة بالغناء والحوار مع المشاهدين، بل خصصت عدداً من الجوائز للمتابعين. وقالت الفنانة التونسية: إنها تستعيد تجربة ناجحة مع المباشر في صفحتها على «الفيس بوك»، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً العام الماضي أثناء فترة الحجر الصحي الشامل التي عاشتها تونس طوال 3 أشهر، قدمت خلالها عشرات السهرات، التي جلبت مشاهدة واهتمام الملايين. كما قدم الفنان عباس المقدم وصلة من الأغاني الطربية لمحمد عبدالوهاب، مثل «الجندول»، و«خاف أقول»، و«همسة حائرة»، و«يا وردة الحب»، ولهدى سلطان «إن كنت ناسي»، ولأم كلثوم «اسأل روحك». وقال المقدم: إن هذه المبادرة هي عملية توعية للناس للبقاء في منازلهم والاستمتاع بالموسيقى حفاظاً على الأرواح البشرية، في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع الوباء الذي انتشر بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة.

واعتبر الفنان التونسي مثل هذه المبادرات عملية ترويح عن النفس وترفيه في الوقت الذي يلزم فيه التونسيون البيوت.