في زمن الجائحة.. الروبوتات المنزلية تتألق

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

فاقمت الجائحة عزلة الأشخاص المسنين، ما زاد الاهتمام بروبوتات المرافقة المنزلية.

ويقول أنطوان باتاي مؤسس روبوت المساعدة المنزلية «كيوتي» المزود شاشة للمس، «إن الجائحة شكلت عاملاً مسرّعاً لأنشطتنا». وجرى تقديم هذا الابتكار للمرة الثانية في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات. ويتيح «كيوتي» للمستخدمين المشاركة في أنشطة عن بُعد، كالألعاب وحصص التدريب الرياضي، والتحدث لأقربائهم بوساطة الفيديو عن طريق التحكم الصوتي.

وكانت روبوتات «كيوتي» مخصصة للبيع للأفراد، غير أن تدابير الحجر المنزلي غيّرت المعادلة.