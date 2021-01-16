مخاوف أسطورية على العرش.. اختفاء «ملكة غربان» برج لندن

لندن (أ ف ب)

اختفت «ملكة غربان» برج لندن، لكن سبعة طيور لا تزال تعيش في الموقع، وهو شرط لازم لمنع سقوط المملكة البريطانية وفق الأساطير المتوارثة.

ولم تُشاهد أنثى الغراب ميرلينا منذ أسابيع في الحصن التاريخي المحاذي للضفة الشمالية لنهر تيمز.

ويثير هذا النبأ قلقاً؛ إذ إن الأساطير المتوارثة منذ أجيال تفيد بأنه في حال تركت كل الغربان برج لندن، سيؤدي ذلك إلى «انهيار» العرش البريطاني وغرق البلاد في الفوضى. وبحسب مرسوم ملكي أصدره الملك تشارلز الثاني سنة 1630، يجب أن يكون هناك ستة غربان في الموقع في كل الأوقات.

وأصدر برج لندن، حيث تُخزن حلي التاج البريطاني، بياناً لطمأنة البريطانيين جاء فيه «لدينا حالياً سبعة غربان هنا في البرج، أي غراب إضافي عن الستة المطلوبة».