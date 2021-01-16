قصي حاتم.. «يا حبك»

طرح الفنان الشاب قصي حاتم أغنية جديدة حملت عنوان «يا حبك»، اختارها من كلمات الشاعر رامي العبودي، في تعاون جديد مع الفنان الملحن علي صابر، مظهراً بها مشاعر العشق والاشتياق في كلماتها وإحساسه، حيث قال في مقدمتها:

ياحبك الميروح من گلـبـي

ياوجهـك الميغيب عن بالـي

ياعطرك المافارگ انفاسـي

يالكلشي بيـك ايغير أحوالـي

وتصدى لعملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، والتي جاءت متضمنة مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقا العصرية، وتم طرحها وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب، إلى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في العراق والخليج والوطن العربي.