طارق المنهالي.. يغني للإمارات «أجمل شتاء في العالم»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬الإماراتي طارق‭ ‬المنهالي‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة‭ ‬بعنوان ‭ ‬‮«أجمل‭ ‬شتاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ - ‬شتاء‭ ‬الإمارات‮»‬، وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ «‬أجمل‭ ‬شتاء‭ ‬في‭ ‬العالم».

وقال‭ ‬المنهالي:‭ ‬إن‭ ‬الأغنية‭ ‬تعد‭ ‬دعماً‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وإبرازاً‭ ‬لمعالهما‭ ‬الحضارية‭ ‬والتراثية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بجمال‭ ‬أجوائه‭ ‬وروعة‭ ‬طبيعته‭.

وهي‭ ‬من‭ ‬ألحان فادي الساري و‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬عوض‭ ‬النعيمي،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المايسترو‭ ‬معن‭ ‬الحسام‭ ‬وميكس‭ ‬ماستر‭ ‬علي‭ ‬رمضان‭.‬

وشهدت‭ ‬الأغنية‭ ‬انتشاراً‭ ‬واسعاً‭ ‬وردود فعل إيجابية‭ ‬بعد طرحها عبر يوتيوب ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي.