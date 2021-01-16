أبوظبي (الاتحاد)
أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنيته الجديدة بعنوان «أجمل شتاء في العالم - شتاء الإمارات»، وذلك تزامناً مع مبادرة «أجمل شتاء في العالم».
وقال المنهالي: إن الأغنية تعد دعماً للسياحة في دولة الإمارات وإبرازاً لمعالهما الحضارية والتراثية في موسم الشتاء الذي يتميز بجمال أجوائه وروعة طبيعته.
وهي من ألحان فادي الساري وكلمات الشاعر عوض النعيمي، وتوزيع المايسترو معن الحسام وميكس ماستر علي رمضان.
وشهدت الأغنية انتشاراً واسعاً وردود فعل إيجابية بعد طرحها عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
طارق المنهالي.. يغني للإمارات «أجمل شتاء في العالم»
أبوظبي (الاتحاد)