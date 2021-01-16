"واتساب" ترجئ العمل بشروط الاستخدام الجديدة

قررت منصة "واتساب" للمراسلة إرجاء دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ ثلاثة أشهر في مسعى لطمأنة المستخدمين حيال حماية بياناتهم الشخصية.

وقالت الشركة في مقالة عبر مدونة "سنرجئ المهلة المحددة للمستخدمين لقراءة الشروط والموافقة عليها". وبات موعد دخول قواعد الاستخدام الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو بدلا من الثامن من فبراير.



وحرصت "واتساب" الجمعة على طمأنة مستخدميها بأن التحديث "لن يعزز قدرتنا على تشارك البيانات مع فيسبوك"، لكنه يرمي قبل أي شيء إلى مساعدة الشركات على تحسين التواصل مع الزبائن من خلال المنصة.

وتسعى "واتساب" خصوصا إلى السماح للمعلنين ببيع منتجاتهم مباشرة عبر التطبيق، كما يحصل حاليا في الهند، أكبر سوق للمنصة مع حوالى 400 مليون مستخدم.

وقالت المنصة "ندرك أن هذا التحديث أثار التباسا وشكّل موضع تضليل، ونريد مساعدة الجميع على فهم قيمنا والوقائع".

وأكدت "واتساب" أن كل المحادثات عبر منصتها ستبقى محمية بواسطة تقنية التشفير التام بين طرفي المحادثة وبالتالي لن تتمكن المنصة ولا شركتها الأم "فيسبوك" من الاطلاع على مضمونها.

وكان إعلان "واتساب" عن هذه التبديلات الجديدة في قواعد الاستخدام قد أثارت حالة من القلق والغضب لدى مستخدمين كثر.

وحاولت المنصة تطويق الجدل الكبير في هذا الشأن عبر إعلانات متتالية للطمأنة وحملات إعلانية، غير أن خدمات منافسة بينها خصوصا "سيغنال" و"تلغرام" أفادت من هذه البلبلة بشأن "واتساب" وسجلت ازديادا كبيرا في عمليات التحميل لخدمتها.



