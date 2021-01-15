مسلسلات رمضانية تغير عناوينها

سعيد ياسين (القاهرة)

غيّر عدد من أصحاب المسلسلات التلفزيونية التي تصور حالياً لتعرض خلال رمضان المقبل، عناوينها لأسباب متفاوتة، لتشابهها مع أعمال سابقة، أو لأن الأسماء الجديدة أكثر جذباً للجمهور، أو تعبيراً عن الأحداث والغرض من العمل.

«عش الدبابير»

من هذه الأعمال مسلسل «عش الدبابير» لمصطفى شعبان وعمرو سعد ودلال عبدالعزيز ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت، وإخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد سيد بشير.

وقال المؤلف إن أسرة العمل اكتشفت أن «عش الدبابير» اسم فيلم آخر، وتم الاستقرار على عنوان «ملوك الجدعنة» الذي يراه أكثر ملاءمة للأحداث التي تدور حول شخصين يواجهان صعوبات كبيرة.

واللافت أن أسرة فيلم «عش الدبابير»، وهرباً من تشابهه مع المسلسل قامت بتغييره إلى «خلي بالك من اللي جاي»، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب ‏منهن القيام بمهمة وطنية.

«رهبة»

وتغير عنوان مسلسل «فوبيا» لفتحي عبدالوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين وطارق عبدالعزيز وإخراج عادل الأعصر إلى «رهبة».

وقال مؤلفه طارق بركات إن التصوير توقف لأسباب إنتاجية، ومع استئناف التصوير واختيار فتحي عبدالوهاب لبطولته اكتشف فريق العمل وجود فيلم بعنوان «فوبيا»، تقرر تغيير اسم المسلسل.

ويدور حول كنز مجهول يبحث عنه الكثيرون، وتقودهم عملية البحث للعديد من الأسرار الخفية، من خلال تاجر آثار تائب، لكن يظل ماضيه يطارده.

«لحم غزال»

أما مسلسل «لحم غزال» لغادة عبدالرازق ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وشريف سلامة ومي سليم وإخراج محمد أسامة، فحمل في البداية عنوان «موسم الحساب»، ولكن اختارت أسرة المسلسل اسماً آخر، واستقروا على «دم غزال»، وبعد فترة قرروا تغييره حتى لا يتشابه مع فيلم «دم الغزال» لنور الشريف ويسرى.

«ظل راجل»

وبعدما بدأت أسرة مسلسل تصوير «ضل راجل» لياسر جلال ونرمين الفقي ونور، قرروا تغييره إلى «ظل راجل»، بسبب محلية كلمة «ضل» واقتصارها على اللهجة المصرية.

أما مسلسل «قصر النيل» لدينا الشربيني وصلاح عبدالله وريهام عبدالغفور وأحمد مجدي وإخراج خالد مرعي، فكان يحمل عنوان «القصر الملعون» وتم تغييره لتطابقه مع اسم فيلم رعب أجنبي.

رمضان الماضي

وكان بعض مسلسلات رمضان الماضي شهدت تغييرات في عناوينها قبل عرضها، ومنها «سكر زيادة» لنادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وكان يحمل عنوان «نساء من ذهب».

وحمل «بـ 100 وش» لنيللي كريم وآسر ياسين عنوان «النصابين»، أما «خيانة عهد» ليسرى، فكان بعنوان «دهب عيرة»، وكان «بت القبايل» لحنان مطاوع ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني بعنوان «رحيل زهرة»، وتغير مسلسل «وصل أمانة» إلى «عمر ودياب» بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.