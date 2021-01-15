7 أغذية تجنبي تجميدها

أبوظبي (الاتحاد)

نصح الخبراء في تقرير نشره موقع «Iol.» سيدة المنزل بعدم تخزين 7 أطعمة، مشيرين إلى أن الفريزر من أهم أجهزة المطبخ لتخزين الطعام حتى لا يفسد بسرعة، ويمكن الاحتفاظ به لفترة أطول، إلا أن هذه المنتجات الغذائية لا ينبغي تخزينها:

البيض

تتقلص العديد من المنتجات الغذائية عند تجميدها، إلا أن الأمر يحدث بالعكس مع البيض، حيث تنفجر قشرته وتتكسر عندما تبدأ درجة حرارته في الانخفاض، وإذا كنت تريد تجميد البيض، عليك تقشيره.

الجبن

يفقد الجبن قوامه الكريمي بشكل عام إذا تم تجميده، ويصبح مُفتتاً، بما يجعل من الصعب تقطيعه، لذلك عليك تقطيعه بالشكل المرغوب فيه قبل أن تجمده.

الأرز

يصبح طعم الأرز سيئاً عند تخزينه في الثلاجة، ويؤدي تخزينه بالفريزر إلى تحوله لهريس طري لا طعم له بمجرد إذابة الثلج منه، لذلك من الأفضل تناول الأرز بعد طهيه مباشرة.

المعكرونة

قد يبدو من الجيد طهي قدر كبير من المعكرونة في بداية الأسبوع ثم تجميده لاستخدامه في الأيام اللاحقة، إلا أنه بمجرد أن يذوب الثلج، تفقد قوامها النشوي المعتاد، وتتحول لما يشبه العجين.

المايونيز

لا تتجمد الصلصات الكريمية مثل المايونيز جيداً، ولا تكون لذيذة عند إذابتها، وستكون متكتلة مثل الجبن، لذا من الأفضل تخزين المايونيز في الثلاجة بدلاً من الفريزر.

البطاطس

تأخذ البطاطس غير المطبوخة قواماً مُحبباً عندما يتم تجميدها، مما يجعلها غير صالحة للأكل إلى حد كبير، ويفضل تخزينها نصف مطهية أو وضعها نيئة في خزانة مظلمة.

الأغذية المعلبة

لا يجب تجميد الأطعمة المعلبة، حيث تحتوي العبوات على مواد حافظة كافية لحفظها، كما أنه إذا وضعت عبوات معلبة في الفريزر، فقد تتعرض للانفجار.