بالترو «منزعجة» من الشهرة

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من فوزها بجائزة الأوسكار، وهي في عمر 26 عاماً، إلا أن النجمة الأميركية جوينيث بالترو اعترفت بأنها لم تشعر أبداً بالراحة إزاء الشهرة التي حققت نجاحها المهني.

وقد بدأت الممثلة، البالغة من العمر 48 عاماً، لفت أنظار الجمهور منذ أكثر من 20 عاماً ولعبت دور البطولة في عشرات الأفلام التي لاقت نجاجاً كبيراً.

وابتعدت بالترو عن التمثيل في العام 2017 للتركيز على علامتها التجارية التي تتناول تحسين نمط الحياة «جوب Goop»، ولم تظهر على الشاشة إلا بشكل متقطع.

وأوضح موقع «Sky» أن جوينيث بدأت إعادة تقييم حياتها المهنية مع تقدمها في السن، لأنها لم تشعر بالراحة لكونها شخصية عامة بل وجدت سعادتها بعيداً عن الكاميرا، على الرغم من أنها كانت تقوم بذلك لفترة طويلة.

وقالت جوينيث إن الطريقة الوحيدة التي تعود بها إلى التمثيل إذا كان العمل من صنع زوجها الكاتب والمنتج براد فالتشوك، الذي تزوجته العام 2018، حيث إنه الوحيد الذي يمكنه إقناعها بالتمثيل.