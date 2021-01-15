الاختلاف ينشط عقلك

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة عن أن الجدل مع شخص ما يتطلب من عقلك القيام بمجهود أكبر مما يتطلب الاتفاق معه، ووجد فريق من جامعة ييل الأميركية أن هناك المزيد من المناطق الذهنية التي تنشط عندما يختلف شخصان مع بعضهما.

وقالت مؤلفة الدراسة جوي هيرش إن المخ بالكامل عبارة عن شبكة معالجة اجتماعية، إلا أن الاختلاف مع الآخرين من حولنا يتطلب عمل الكثير من المناطق العقلية أكثر من الاتفاق معهم.

وأضافت أنه عندما يتفق الأشخاص على موضوع ما، يكون نشاط المخ متناغماً، ويميل إلى التمركز في المناطق الحسية للعقل.

وعندما يختلف الأشخاص، يصبح الفص الجبهي في الدماغ أكثر نشاطاً وينخفض نشاط المنطقة الحسية، بما يعني أن الفصوص الأمامية تصبح هي موطن الوظائف التنفيذية العليا في الدماغ.