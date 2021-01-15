هيفاء تنسحب من «حرب أهلية»

محمد قناوي (القاهرة)

أعلنت هيفاء وهبي انسحابها من مسلسل «حرب أهلية»، بعد أن وافقت مبدئياً، وإرسال السيناريو إليها في مقر إقامتها ببيروت وكان مقرراً أن تحضر إلى القاهرة خلال الأيام الماضية.

وأجرت اتصالاً هاتفياً فجأة بالمنتج، وأخبرته بعدم تمكنها من المشاركة في العمل رغم إعجابها بالسيناريو، ورغبتها في التعاون مع يسرى في عمل درامي يعرض في رمضان المقبل.

وبررت هيفاء اعتذارها، بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

وقد كانت التجهيزات للمسلسل تسير بانتظام، وبعد اعتذار هيفاء بدأ المنتج البحث عن فنانة بديلة، ويعكف السيناريست أحمد عادل على كتابة الحلقات، ويبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، بعد تعافي يسرى من فيروس كورونا وقد جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، ويقوم المخرج سامح عبد العزيز بمعاينة أماكن التصوير.