صابرين.. «عروستي»

القاهرة (الاتحاد)

تستعد صابرين لتصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «عروستي»، الذي يعتمد على كوميديا الموقف، ويشارك في البطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، وتأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

وبدأت صابرين قبل أيام تصوير فيلم «المحكمة»، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته غادة عادل محمود عبد المغني، صلاح عبد الله.

ويناقش العمل عدداً من القضايا المجتمعية المهمة، وتدور أحداثه خلال جلسة واحدة، داخل قاعة المحكمة، وأن دورها فيه جديد ومختلف عما قدمته من قبل، وعبرت عن سعادتها بالعمل كتجربة مختلفة.

وقالت إنها تستعد للمشاركة في مسلسل «بين السما والأرض» عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وبطولة هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداثه في 15 حلقة حول تعطل مصعد في بناية بمستقليه ويتعرضون لواقف صعبة، ويعرض المسلسل خلال رمضان المقبل، واصفة دورها بأنه لشخصية جديدة لم تظهر في الفيلم الذي تم تقديمه من قبل.