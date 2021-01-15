بنوك البذور.. كنوز نباتية

حسونة الطيب (أبوظبي)

ليست لحفظ الأموال أو تداولها وتردد العملاء عليها.. تختلف في مخزونها ومواقعها المخفية.. شبيهة بالحصون والقلاع في بيئات تتسم بالقسوة والتشديد الأمني. إنها بنوك البذور، المخصصة لحفظ التنوع الجيني والوراثي للنباتات، وتوفيرها للمزارعين لزيادة المحاصيل ومقاومة الأمراض والمقدرة على تحمل تقلبات الطقس وتحسين القيمة الغذائية، فضلاً عن المحافظة عليها من الانقراض. كما أن حفظ هذا التنوع ضروري لبقاء جنسنا البشري على كوكب الأرض، في ظل تكاثر عدد السكان والتغير المناخي.

يوجد ما يزيد على 1.5 ألف بنك للبذور حول العالم، تتراوح بين بنك البذور العالمي «قبو سفالبارد العالمي»، إلى حاويات الشحن العادية. وبينما يلجأ الناس للبنوك لحفظ ممتلكاتهم الثمينة، يقومون هنا بإيداع بذورهم خوفاً عليها من الانقراض في حالات الحروب والكوارث الطبيعية، والعودة لسحبها وقت الحاجة.

يتم الإيداع في بنك البذور، وفقاً للقوانين المحلية والعالمية ذات الصلة ولا يقبل البنك إلا البذور الخاضعة للنظام متعدد الأطراف، أو بموجب المادة 15 من الاتفاقية العالمية، أو أن يكون منشأ البذور من بلد المُودع. يحق للبلد أو المؤسسة المُودعة فقط، سحب البذور عبر نظام الصندوق الأسود، الذي لا يمكن فتحه إلا للجهة المالكة للبذور.

وتقدر السعة الاستيعابية لبنك سفالبارد بالنرويج، بأكثر من 4.5 مليون صنف من بذور النباتات. ويحتوي كل صنف، على نحو 500 حبة، ما يعني إمكانية حفظ 2.5 مليار منها في القبو. ويحتفظ البنك بين أرففه، بما يزيد على 980 ألفاً من أنواع البذور، التي تتراوح بين الأفريقية والآسيوية، مثل: القمح والأرز والذرة الشامية والرفيعة واللوبيا، إلى الأوروبية والأميركية، مثل: البطاطس والباذنجان والخس والشعير وغيرها. وعلى سبيل المثال، يوجد بالبنك نحو 70 ألف عينة مختلفة من الشعير، و150 ألفاً من الأرز ونحو 140 ألفاً من القمح.

ويطلق على القبو أيضاً، اسم (قبو يوم القيامة)، في إشارة للكوارث الطبيعية الإقليمية أو العالمية. ويعتبر القبو، بمثابة بوليصة تأمين دولية ضد الكوارث النباتية، التي تعمل على تأمين الإنتاج الغذائي في أي مكان على هذا الكوكب بعد وقوع كارثة إقليمية أو عالمية.

وبجانب الحفظ، يعتبر البنك، بمثابة مكتبة للبذور تحوي معلومات قيمة عن استراتيجيات مهمة تستغل لإيجاد نسخ معدلة جينياً. كما يقوم البنك أحياناً، بتوزيع البذور على بنوك أخرى حول العالم، عند فقدانها بعض الأنواع لأي سبب من الأسباب.

مخاطر المجاعات

تم تصميم قبو سفالبارد، بشكل يمكنه تحمل الهزات الأرضية والقنابل، وذلك للمساعدة في إنقاذ الناس من مخاطر المجاعات في المستقبل. ويقع بنك سفالبارد، على بعد 1.3 ألف كيلومتر من جنوب القطب الشمالي في جزيرة سبيتسبيرجين النرويجية، على عمق 120 متراً في كهف تحت الأرض، عند مستوى حرارة لا تتعدى 18 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت).

بحوث زراعية

يعود الفضل في تأسيس بنك البذور «قبو سفالبارد» في العام 2008، لشركة كاري فاولر بالاشتراك مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، حيث تولت الحكومة النرويجية عملية التمويل بالكامل، والبالغة نحو 9 ملايين دولار. ولا يشترط قبو سفالبارد، دفع رسوم مقابل حفظ البذور، حيث تساهم العديد من الجهات والمؤسسات العالمية في مصاريف التسيير.