«برايم» تضع أمازون في قفص الاتهام

أوسلو (د ب أ)

تقدم مجلس المستهلكين في النرويج شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهلك النرويجية ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون بتهمة انتهاك بنود «توجيه الممارسات التجارية». وقال المجلس عبر موقعه الإلكتروني إن شركة أمازون تضع عراقيل أمام المستهلكين الراغبين في إلغاء اشتراكهم في خدمة أمازون المدفوعة «أمازون برايم». ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس القول إن التحليل الذي أجراه أظهر أن العملاء الذين يريدون إلغاء اشتراكهم في الخدمة يواجهون عدداً كبيراً من الصعوبات بما في ذلك التنقل بين قوائم معقدة وصياغات غامضة وخيارات مربكة وتنبيهات متكررة.