جزيرة سكوربيوس.. منتجع فاخر

أثينا (أ ف ب)

وافقت الحكومة اليونانية على تحويل جزيرة سكوربيوس إلى منتجع فاخر.

ويشمل المشروع الطموح بناء فندق خمس نجوم ومنتجع صحي ومدرج ومزرعة وبستان وأحواض سباحة ومنشآت رياضية ومرسى لليخوت على الجزيرة التي كان يملكها رجل الأعمال الشهير أرسطو أوناسيس، وتبلغ التكلفة الإجمالية 165 مليون يورو. وقالت وزارة التنمية والاستثمار اليونانية إن المشروع له أهمية رمزية، ويوفر الكثير من الوظائف. وكانت أثينا أوناسيس روسي، حفيدة رجل الأعمال اليوناني، باعت جزيرة سكوربيوس الأسطورية إلى الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف.