صورة وتعليق.. الروبوت السمكة

سمكة روبوتية مزودة بكاميرات وأضواء «ليد» زرقاء، تتميز بقدرة فائقة على تحديد اتجاه مثيلاتها، وتقدير المسافة التي تفصلها عنهم بدقة، ويمكن للسمكة الروبوت التي طورها علماء جامعة هارفارد، التحرك تحت الماء بنفس التناغم الحدسي الذي يميز حركة أسراب الأسماك الحقيقية.

(أ ف ب)