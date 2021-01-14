تجنبي هذه الأطعمة أثناء الحمل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير طبي نشره موقع «Times of India» أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها أثناء الحمل، لأنها تشكل خطراً على الأم أو جنينها، ويجب تجنبها، ومنها:

البيض النيّء،

لأنه يكون ملوثاً ببكتيريا السالمونيلا، ما قد يؤدي إلى الحمى والغثيان والقيء، وأحياناً يسبب تقلصات في الرحم، ويؤدي إلى الولادة المبكرة.

السمك النيّء

يمكن أن يسبب تناول الأسماك النيئة، مثل السوشي والمحار، العديد من المشاكل الصحية والعدوى التي تنتقل إلى الجنين.

الألبان غير المبسترة

يحتوي الحليب والجبن غير المبسترين على مجموعة من البكتيريا الضارة، التي تهدد حياة الجنين.

البراعم النيئة

البراعم النيئة قد تكون ملوثة بالسالمونيلا والبكتيريا، بما يجعلها ضارة بالصحة، إلا أنها آمنة ومغذية بعد طهيها.

القهوة

الإفراط في تناول الكافيين أثناء الحمل قد يقيد نمو الجنين، ويزيد من خطر انخفاض وزنه عند الولادة.

البابايا

تحتوي ثمرة البابايا النيئة وغير الناضجة على مادة تسمى اللاتكس، التي تسبب تقلصات الرحم، ويمكن أن يؤدي تناول كمية منها أثناء الحمل إلى ضعف نمو الجنين.