5 معلومات مهمة قبل الزواج

ترجمة: عزة يوسف

هناك الكثير من الأشياء، يتمنى المتزوجون لو أنهم عرفوها قبل الزواج، حيث إنها قد تغير طريقتهم في معالجة ما يواجههم من عقبات، وتساعدهم على التكيف مع الحياة الجديدة، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع «Times of India» أكد أهمية معرفة تلك الأشياء قبل الزواج:

1- العائلة

يجب أن تدرك أنك لا تتزوج من شريك حياتك فقط، بل لكنك ترتبط بعائلته بالكامل، لذلك من المهم الحفاظ على علاقات جيدة مع عائلة زوجك، ويجب إيجاد التوازن بين قضاء الوقت مع العائلتين، والعمل والأصدقاء.

2- الإنجاب

يبدأ الجيران والأقارب الفضوليون في الحديث عن موعد إنجاب الأطفال فور الزواج، إلا أنه لا يجب أن يشعر الزوجان بالخوف من تلك الضغوط، بل عليهما التناقش وتجاوز التعليقات المزعجة بهدوء والاتفاق على الإنجاب في الوقت المناسب لهما.

3- النصائح

عندما يواجه الزوجان المشكلات، لا يجب أن يبحثا عن نصائح من الآخرين، إذ إن كليهما ناضج بما يكفي لفهم بعضهما وحل مشاكلهما معاً.. ولا أحد يعرف طبيعة حياتهما أفضل منهما، بما يعني أن مقارنة زواجك بالآخرين ستكون له تأثيرات سامة عليكما.

4- الشجار

عندما يبدأ الزوجان في الشجار والجدال قد يتشككان في زواجهما ويعتقدان بأنهما تسرعا في الزواج أو أنهما غير مناسبين لبعضهما بعضاًإ إلا أنه يتعين عليهما إدراك أنه لا بد من حدوث الاختلافات في وجهات النظر، ويجب حل تلك الخلافات بشكل ناضج، بما يجعل علاقتهما تتطور وتقوى.

5- الانسجام

ليس على طرف أن يفقد هويته بعد الزواج، وعلى الرغم من أنه يجب التعامل ككيان واحد في انسجام تام، إلا أن تلبية احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية أمر جيد أيضاً. ولا يجب الخجل من امتلاك رغباتك الخاصة والاحتفاظ بمواردك المالية حتى يكون زواجك ناجحاً.