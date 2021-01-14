روان العيدروس.. مهندسة «تنافس الرجال»

هناء الحمادي (أبوظبي)

روان العيدروس، خريجة الهندسة الميكانيكية مع مرتبة شرف من جامعة خليفة للبحث والعلوم دفعة 2016. تعمل مهندسة مشاريع في «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» طموحة وشغوفة، اختارت مجالاً مختلفاً وذا بيئة غير نمطية للمرأة، تسعى دائماً لتطوير مهاراتها وذاتها وتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها، من أجل تحقيق إنجاز متميز تفتخر به، وهي خارج إطار العمل تمارس اليوغا، والأنشطة البدنية.

وعن عملها في مجال إدارة المشاريع كمهندس مشاريع أول في قسم المشاريع الرأسمالية في مشروع مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.. تقول: التحقت بالشركة في ديسمبر عام 2016 كخريجة متدربة في مكتب إدارة المشروع، قسم الهندسة التقنية لمدة خمسة أشهر، ومن بعدها تم نقلي إلى مشروع مصفاة الطويلة لتكرير الأولمينا، حيث كان المشروع في بداية مراحله التنفيذية، وكون مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في دولة الإمارات والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما جعل الأمر تحدياً كبيراً لمهندسي المشروع.

تطوير الذات

وتذكر: مجال هندسة المشاريع مجال عمل واسع جداً، غير معتاد وكاسر للروتين المتكرر، فيوجد في هذا المجال الكثير من التحديات الدائمة، وفي الوقت نفسه الكثير من الفرص للتعلم وتطوير الذات وهذا هو الشيء الذي جذبني إليه.. وكوني مهندسة مشاريع هذا يتطلب مني الاعتياد على التغيير والمرونة، بينما ينتقل المشروع عبر عدة مراحله، من التخطيط إلى الهندسة والتصميم والتنفيذ وبعدها التسليم النهائي.

وعن بيئة العمل تذكر العيدروس، أشارت إلى أنها تتطلب أن تتعامل مع مجموعة من الأشخاص من ثقافات وأعمار مختلفة، سواء كانوا عمالاً أو مقاولين وزبائن، فمن واجباتها العملية السفر لدول مختلفة للقيام بمقياس الأنظمة الموجودة مع أنظمة في مناطق صناعية عالمية أخرى، موضحةً أنه يجب على مهندس المشاريع أن يكون قادراً على التعامل مع الإدارت والقيادت لتلبية المتطلبات ونتائج المشروع الرئيسية، مما دفعها إلى الانضمام لبرامج تدريبية التي توفرها الشركة لتعزيز المهارات الإدارية والقيادية مثل الذكاء العاطفي والمحادثات الحاسمة، وهو ما يجعل طبيعة العمل شاقة للبعض فإنها تتطلب الكثير من الجهد البدني بالأخص في مرحلة التنفيذ، فعلى المهندس أن يشرف ويتابع المشروع من خلال الزيارات وعمليات التفتيش والاختبارات الميدانية.

واجبات

غالباً ما ينظر البعض أن هذا المجال للرجال فقط، لكن حسب قول العيدروس: غالباً ما يوصف مجال عملي للرجال، لأنه يتطلب الكثير من الجهد البدني المكثف وقيادة فرق كبيرة من العاملين الذكور.. لكن من وجهة نظري المرأة قادرة على هذه التحديات وإثبات نفسها في هذا المجال رغم مشقته، وقد أثبتت المرأة بصمة نجاحها في هذا المجال، فحسب الواقع فإنني أعمل في فريق متعدد من زميلات عمل يتكون من مهندسات إماراتيات ناجحات في مجال الصناعة الثقيلة، مشيرة إلى نسبة المرأة تقدر 20 % من الموظفات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وأضافت: من واجباتي في العمل القيام بالتفتيش الحراري في الموقع، وكنت الفتاة الوحيدة والفرد الأصغر من بين عشرة زملاء عمل ذكور، حينها أعطوني خيار بعدم المشاركة معهم لطبيعة الواجب ذاته، كونه غير مريح وفي مكان صعب، لكن حبي للعمل دفع بي للإصرار على المواصلة وإنجاز المهمة ليتم إدراج اسمي في كل الواجبات ومتطلبات العمل التي تخص المشروع التي كنت مسؤولة عنه.

إنجازات

وتشعر روان العيدروس بالفخر، وهي ضمن جزء من مشروع ضخم وناجح يضيف قيمة اقتصادية للدولة، تقول عنه: بعد أن عملت لمدة تقل عن أربع سنوات، حصلت على فرص كثيرة، لأثبت قدراتي في فترة وجيزة، ويعود الفضل إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حيث وفرت لي كل الدعم مؤمنة بقدراتي باعتباري من المواهب الإماراتية الشابة، وقد تم تكريمي كموظف الشهر خلال فترة تدريبي في 2017، بالإضافة إلى اختياري من بين أفراد الفريق لقيادة جزء من المشروع وهي «صفقات الميناء وأنظمة مناولات المادة المستوردة من البوكسايت»، التي كان يقودها مهندسون في مناصب أعلى مني بكثير، وتعتبر هذه الصفقات الوحيدة التي لديها عملاء متعددون ومن جهات مختلفة.

طموحات

مواصلة التطوير المهني والشخصي الهدف الذي تسعى له روان العيدروس لتصبح مديرة مشاريع ناجحة خاصة في المشاريع الصناعية، وتقول عن ذلك: أتمنى أكون قدوة ونموذجاً يقتدي به جيل الفتيات المهتم بممارسة المهن في مجالات مختلفة ذات تحدٍ مثل (العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا).

دعم وتشجيع

أكدت المهندسة روان العيدروس أن دعم وتشجيع وتمكين المرأة يسمح بتوسيع نطاق آفاقها وتفكيرها في مجال الصناعات الثقيلة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وتفوقها في نطاقات عمل كثيرة ومختلفة.

وقالت: خلال فترة عملي، لاحظت زيادة كبيرة في توظيف الإناث وتمكينهم في قيادة مجالات العلوم والهندسة التي عادةً يهيمن عليها الرجال كمشغل حقول وغرف تحكم، وهذا بحد ذاته أعتبره شرف كبير لي أن أكون جزءاً، وخاصةً في سن مبكر للمرأة العاملة في هذا المجال لتؤكد أنها محل ثقة للقيادة في مختلف المجالات.

مساندة الأسرة

عن الدعم كبير الذي حظيت بها من أفراد أسرتها.. قالت المهندسة روان: إن سُئلت عن طفولتي فأبتسم وأتذكر كم أنا محظوظة كوني كبرت بين عائلة منحتني الكثير من الحرية في خياراتي بالحياة، وكلي يقين بأن ذلك أهم الأسباب التي صقلت شخصيتي.. أفراد عائلتي هم بيتي ومدرستي! وبما أنني الأصغر بين البنات «المدللة» كما يقولون، لدي فضول في استكشاف كل ما يثير الاهتمام أي «فضولية» جداً.. ولهذا تخصصت بالهندسة، حيث كانت الدراسة تحدياً لي، وبفضل الله تمكنت من التخرج بأفضل الدرجات، ولا أنسى شعور أهلي بالسعادة والفرح، خاصة والدي، يوم التخرج، كوني تخصصت في مجاله ومن بعدي واصل مسيرة الهندسة أخي الأصغر.

وأكدت أنها ممتنة جداً بتشجيع عائلتها وتحفيزيها لتحقيق أهدافها، وإثبات ذاتها وقدراتها على النجاح والتميز، ومع ذلك تعتبر نفسها في بداية مسيرة حياتها العملية، وتطمح للمزيد من النجاح والتطوير، وأن تقوم بمبادرات تضيف قيمة للمجتمع.