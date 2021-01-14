وفاء عامر.. ضيفة «لحم غزال»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت وفاء عامر إلى أسرة مسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق وعمرو عبدالجليل وشريف سلامة وأحمد فتحي ومي سليم وإخراج محمد أسامة.

وقالت وفاء: إن المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وأنها تتواجد فيه ضيفة شرف، وتجسد في أحداثه التي تصور في بيروت شخصية جديدة عليها، وهو ما حمسها للعمل، وهي شخصية مركبة لسيدة تظهر أمام الناس قوية، ولكنها في داخلها ضعيفة، وتواجه العديد من المشاكل والعقبات، وتحاول الحصول على حقوقها بعدما يتخلى عنها الجميع. وأشارت إلى أن العمل يدور في إطار اجتماعي شعبي، ويتناول قصة حياة «المعلمة غزال» التي تتهم في جريمة لا علاقة لها بها، وتدخل بسببها السجن، وبعد خروجها تسعى للانتقام ممن زجوا بها في السجن.

وأكدت أنها لن تشارك في أعمال أخرى في رمضان المقبل، ولا تعرف موعد عرض مسلسل «السر» الذي انتهت من تصويره قبل فترة، مع حسين فهمي ونضال الشافعي وأشرف عبدالغفور ومايا نصري وإخراج محمد حمدي.

وتدور أحداثه حول محامية ترتبط بعلاقة مع رجل أعمال، وتكتشف سراً خطيراً يخصه، مما يؤدي إلى نشوب العديد من الخلافات بينهما.