أمينة خليل.. «خلي بالك من زيزي»

القاهرة (الاتحاد)

تستعد أمينة خليل لثالث بطولة تلفزيونية مطلقة لها، من خلال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركها بطولته محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وإخراج كريم الشناوي.

يناقش العمل العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية في إطار درامي مشوق، ويدور حول فتاة توفي والدها وهي صغيرة، فتواجه صعوبات كثيرة في حياتها وتتمكن من التغلب عليها.

وتواصل أمينة حضورها في الدراما التلفزيونية بعدما قامت في يونيو الماضي ببطولة مسلسل «ليه لا» مع هالة صدقي وهاني عادل وشيرين رضا، ومن قبله «قابيل» مع محمد ممدوح ومحمد فراج.

من ناحية أخرى تعيش خليل حالة نشاط سينمائي مكثف، ففي الوقت الذي تصور فيه دورها في فيلم «قمر 14» مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، ويدور حول 5 قصص حب مختلفة، يعرض لها فيلما «حظر تجول» مع إلهام شاهين وأحمد مجدي، و«وقفة رجالة» مع ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد، وتنتظر عرض فيلم «كيرة والجن» مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبري وإخراج مروان حامد.