«إبينيزر بليس».. أقصر شارع في العالم

دينا محمود (لندن)

إذا كنت في بلدة ويك الاسكتلندية، فلا تتعجب إن رأيت شارعاً، لن يكبدك قطعه من أوله لآخره أي عناء، فطوله لا يتجاوز مترين ونصف المتر تقريباً، أو بالقياسات المعتمدة في المملكة المتحدة التي تتبعها اسكتلندا، ستة أقدام وتسع بوصات لا أكثر.

الشارع يحمل اسم «إبينيزر بليس»، وصُنّف رسمياً الأقصر في العالم منذ عام 2006، وأُدرج بهذا المسمى في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، خلفاً لشارع آخر، يقع هذه المرة في مقاطعة لانكشير الإنجليزية، ويصل طوله إلى خمسة أمتار و20 سنتيمتراً.

لكن حصول «إبينيزر بليس» على هذا اللقب، ربما يكون قد تأخر كثيراً، فالشارع على حاله هذه، منذ أواخر القرن التاسع عشر، تحديداً منذ عام 1887، عندما ظهر للمرة الأولى على خرائط هذه البلدة الاسكتلندية الصغيرة، بعد 4 سنوات فقط، من تشييد العقار الوحيد الواقع فيه، على يد ثري كان قد عاد وقتذاك من الولايات المتحدة، ويُدعى ألكسندر سينكلاير. وفي تلك الحقبة، طلبت السلطات المحلية في البلدة من ملاّك المبنى، الذي يشكل فندقاً يحمل اسم «ماكايز»، اعتماد المسافة بين طرفي مدخله الرئيس شارعاً مستقلاً بذاته، لا يحتاج الشخص البالغ سوى لثلاث خطوات على الأكثر، لقطعه من أقصاه إلى أقصاه.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية، قال أصحاب الفندق إن ممثلي موسوعة جينيس، تكبدوا متاعب جمة للوصول إلى البلدة قبل 14 عاماً، إذ استغرقت منهم الرحلة وقتذاك نحو 50 ساعة، وسط عواصف ورياح شديدة البرودة، قبل أن يصلوا إلى المكان، الذي لم يستغرق قياسه منهم سوى دقائق معدودات، أُعْلن بعدها بأقل من ساعة، دخوله الموسوعة العالمية.

أما إيلي لامونت الشريكة في ملكية الفندق، والتي تديره مع زوجها، فأشارت إلى أن الكثير من النزلاء يفتتنون بفكرة أنهم يقطنون في شارع هو الأقصر في العالم.