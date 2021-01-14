البرتقال التونسي.. 40 نوعاًً

ساسي جبيل (تونس)

تغطي حقول البرتقال هذه الأيام في تونس 20 ألف هكتار، وتتوزع نسبة 75 بالمائة من الإنتاج بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، وتصل أنواعه إلى 40 نوعاً، أبرزها المالطي التونسي.. والبرتقال شجرة معمرة دائمة الخضرة، يتراوح عمرها الإنتاجي بين 50 و60 سنة، وتحتوي على 85 سعرة حرارية وغنية بالألياف، وهي خالية من الدهون والكوليسترول والصوديوم، وبها مضادات أكسدة ومعادن مفيدة كالبوتاسيوم والكالسيوم.

ويتوجه إنتاج تونس الوفير للتصدير نحو السوق الفرنسية، بالإضافة إلى عشرات الأطنان التي تستقبلها دول الخليج العربي وألمانيا، وبعض البلدان الأفريقية.

ويؤكد الدكتور عبدالحميد كواص المختص في الجهاز الهضمي، في سياق حديثه عن الفوائد الصحية للبرتقال، أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، كما يحافظ على صحة الخلايا بالجلد، إذ يضم نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة المفيدة في الحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة المكونة للجلد، كما يساعد على الحفاظ على صحة القلب من الجلطات والنوبات القلبية المفاجئة، ويحتوي البرتقال على فيتامين «سي» الضروري لوقاية الجسم من الأمراض التي تصيب الإنسان في فصل الشتاء.