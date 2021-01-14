شانيا.. مهووسة بالبطاطس

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت المغنية الكندية شانيا توين بأنها لا تستطيع تناول أي طعام بسعادة سوى البطاطس المقلية التي يتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة، وهي على استعداد دائماً لتجربة أي طريقة جديدة.

وقالت شانيا، البالغة من العمر 55 عاماً، إنها بإمكانها تناول البطاطس المقلية كطعام واحد فقط لبقية حياتها، لأن هناك أنواعاً كثيرة منها الشرائح والمقرمشة بطعوم مختلفة.

وذكر موقع «Celebretainment» أن النجمة تعتقد بأنها غالباً ما تكون شخصية «مملة»، لأنها ليست من النوع الذي يجيد الاحتفال، لكنها ماهرة في اللعب بالكرات السحرية، وتعلمتها عندما كان عمرها 12 عاماً.

وكشفت شانيا عن أنها تجيد قطع الأشجار والحصول على الحطب، في حين أن هوايتها المفضلة هي ركوب الخيل التي تنفق عليها الكثير من المال.