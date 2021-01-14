5 نصائح للرجال

القاهرة (الاتحاد)

العناية بالبشرة من الخطوات الحيوية للجنسين، على الرغم من أن الرجال قد لا يهتمون بها مثل النساء، إلا أنها تكون مهمة للغاية بعد جلسات التدريبات المكثفة، ويقدم موقع «Yahoo» أهم النصائح بعد الرياضة:

الاستحمام

يحرق التمرين المكثف في صالة الألعاب الرياضية الكثير من السعرات الحرارية، ولكن ينتج أيضاً الكثير من العرق والدهون. ومن المعروف أن البكتيريا والفطريات تتكاثر على الجلد الرطب، بما يمكن أن يسبب مشاكل جلدية مثل حب الشباب، أو الالتهابات الفطرية الأخرى.

ويساعد الاستحمام في أسرع وقت على إزالة الأوساخ والأملاح والزيوت التي تتراكم على أجسامنا وتسد مسام الجلد بعد التمرين، فقط تأكد من تهدئة نفسك قليلًا قبل الاستحمام.

غسول الجسم والوجه

يُنصح باستخدام غسول للجسم وللوجه لتنظيف الأوساخ المتراكمة والأملاح والزيوت الزائدة التي يفرزها الجلد أثناء جلسة التمرين، وهو ما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من الجلد.

ويجب أن يكون الغسول خالياً من المواد الكيميائية، كما أن هناك العديد من منتجات العناية بالبشرة العضوية المخصصة للرجال.

تغيير الملابس

يتراكم العرق الناتج عن التدريبات على ملابسنا، وإذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، فإنها تسبب التهابات جلدية، بجانب الرائحة الكريهة بسبب نمو البكتيريا.

لذلك، يُنصح بالاحتفاظ بملابس نظيفة في حقيبة الجيم مع منشفة نظيفة لارتدائها بعد الاستحمام.

الكثير من الماء

أثناء ممارسة الرياضة، تتوسع الأوعية الدموية في العضلات وترتفع درجة حرارة الجسم، وتطلق مسام البشرة الماء المتراكم على شكل عرق لتقليل درجة الحرارة الزائدة، الأمر الذي قد يسفر عن الإصابة بالجفاف إلى حد ما، لذلك يجب إعادة ترطيب الجسم وشرب كمية كبيرة من الماء.

الترطيب

تساعد بعض المستحضرات على استعادة ترطيب البشرة بعد الاستحمام، ويُفضل استخدام المنتجات المصنوعة من مكونات عضوية لاستعادة تماسك وترطيب البشرة وصحتها بشكل عام.