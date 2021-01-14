الكنغر.. «صديق للإنسان»

دينا محمود (لندن)

عكف باحثون من بريطانيا وأستراليا، على إجراء دراسة بشأن طرق تعامل حيوانات الكنغر مع البشر، ليَخْلُصوا إلى أنها ربما تكون أولى الحيوانات البرية، التي تُظهر قدرة على التواصل مع الإنسان.

وقال الباحثون الذين يتبعون جامعتي روهامبتون وسيدني في بريطانيا وأستراليا، إن ذلك يشير إلى أن تلك الحيوانات ذات الجراب أكثر ذكاء، مما كان يُفترض من قبل.

وتضمنت التجربة التي أجراها هؤلاء الباحثون، تدريب حيوانات الكنغر على مدار ثمانية أيام، على الحصول على الطعام من صندوق بعينه، قبل أن يتم إغلاقه، ما جعل من المستحيل عليها الوصول إلى ما بداخله، دون مساعدة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن هذا الباحث قوله: «حدقت تلك الحيوانات فيّ، وبدأت في النظر إليَّ، وإلى الصندوق بالتناوب، بعد ذلك اقترب مني عدد منها، وبدأت في تشمم ركبتي، وملامستها بسيقانها، كما لو كانت كلاباً تنبش الأرض بحوافرها».

اللافت أن الحيوانات الخاضعة للدراسة، شاركت في التحديق إلى هذا الباحث، بينما عكف 9 منها، على نقل أنظارها بينه وبين صندوق الطعام، وكأنها تعبر - كما تقول ألكسندرا جرين الباحثة المتخصصة في دراسة سلوك الحيوان ورعايته في جامعة سيدني - عن رغبتها في أن تُمد لها يد المساعدة في فتح الصندوق.