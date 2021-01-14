كيف تحمي طفلك من آلام الفقرات؟

أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي الجلوس في وضعية غير صحيحة أمام الكمبيوتر لفترة طويلة إلى أوجاع الفقرات، ليس لدى البالغين فقط، بل والأطفال أيضاً.

وأوضح الخبراء أن تلك المشكلة يمكن أن تتفاقم بسبب قضاء ساعات طويلة من الدراسة والجلوس غير السليم، وذكر موقع «Times of India» أنه من الضروري معرفة الوضع الجيد والمناسب لتعلم الأطفال في المنزل عبر الإنترنت.

وضعية المكتب

يجب الحفاظ على الوضع المناسب أثناء جلوسهم ودراستهم على الطاولة أو المكتب، بحيث تلمس أقدامهم الأرض، وأن تكون الشاشة مرتفعة في المستوى الصحيح حتى لا يضطروا إلى التراخي والنظر مباشرة إلى الأمام على شاشة الكمبيوتر.

تمارين التمدد

أخذ فترات راحة متكررة بين الفصول الدراسية، حيث يؤدي المشي في الغرفة أو القيام بتمارين تمدد روتينية إلى شد العضلات وتحسين المرونة.

دعم أسفل الظهر

حاول دعم أسفل الظهر عن طريق وضع وسادة أسطوانية الشكل أو منشفة ملفوفة مريحة في الجزء الأسفل من ظهرك على المقعد عند الجلوس، بما يجعل وضعية الجلوس أكثر راحة.

لا تدرس على الهاتف

اطلب من الأطفال حضور الدروس، وإكمال المهام على جهاز الكمبيوتر، الذي يفضل تثبيته على المكتب، حيث إن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ذات الشاشات الأصغر تضر بالأعين. ومن المرجح أن يتكئ الأطفال الذين يحضرون دروساً عبر الهاتف على الأريكة، أو يستلقون على السرير ويكونون أقل انتباهاً.

حمية صحية

تأكد من حصول طفلك على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن اللازمة لنموه، ولتساعده على تقوية العضلات والعظام، وبالتالي مقاومة الآثار السيئة لساعات طويلة من الجلوس وعادات الوضعية السيئة.