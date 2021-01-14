كيف نخطط للعام الجديد ؟

د. شريف عرفة

أربكت 2020 حسابات الكثير منا وذهبت بخططهم السنوية أدراج الرياح.. وهو ما يطرح سؤالاً وجيهاً في أول شهور العام الجديد، هو: كيف نضع لأنفسنا أهدافاً قابلة للتنفيذ في ظل التغيرات غير المتوقعة التي قد تحدث؟

طرح الباحثون هذا السؤال.. أجروا دراسات عديدة عن تأثير الجائحة والعزل المنزلي على تحقيق الأهداف الشخصية خلال العام الماضي.. ليعرفوا الأمور التي ميزت الأشخاص الذين استغلوه واعتبروه عاماً مثمراً استطاعوا فيه تحقيق أهدافهم بشكل مُرضٍ.. ليجدوا مجموعة النتائج المفيدة..

1- حدد أهدافاً داخل دائرة تحكمك

هناك أهداف مرتبطة بعوامل خارجية لا يد للإنسان فيها، وهو ما لمسناه في تأثر بعض المشاريع التجارية من جراء الجائحة وعدم قدرتها على تحقيق المكاسب المرجوة.. لذا من المفيد أن يقوم الإنسان بتحديد أهداف مرتبطة بسعيه الشخصي وليس بالنتيجة النهائية. ركز في تأليف روايتك وليس التركيز على نشرها.. ركز في بذل ما في وسعك في العمل وليس الحصول على الترقية.. في دراسة نشرت في دورية «أميركان سيكولوجيتست» وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يركزون في الأمور والأهداف التي تحت سيطرتهم، كانوا أكثر سعادة في حياتهم وأكثر رضا عنها، وهو ما حسن من أدائهم وزاد من فرصهم في تحقيق أهدافهم.

2- حدد أهدافاً اجتماعية

حين ينخرط الإنسان في تحديد أهدافه، غالباً ما يعتبر هذه العملية شخصية مرتبطة بأهداف شخصية أو مهنية فقط.. إلا أن الجانب الاجتماعي مفيد، ليس فقط لأن الدعم الاجتماعي يحسن الصحة النفسية «كما لمسنا جميعاً أثناء العزل المنزلي في فترة الإغلاق»، بل لأنه يساعد أيضاً في تحقيق الأهداف الشخصية.. فإحاطة نفسك بمن يتمتعون بنفس شغفك يساعدك في تحقيقه.. كالتدريب الرياضي مع مجموعة متحمسة من الأصدقاء يذكرون بعضهم بمواعيد التدريب ويحثون أنفسهم عليه.. وفي دراسة نشرت في دورية «بيرسوناليتي آند سوشيال سايكولوجي» وجدوا أن سعادة شريك حياتك ورضاه عن العلاقة يساعد في تحقيق أهدافك الشخصية خارج المنزل.. فحدد أهدافاً متوازنة تراعي جوانب حياتك المختلفة.

3- كن مرناً

التحلي بالمرونة النفسية Psychological flexibility يعني القدرة على إعادة التكيف مع التغيرات الطارئة.. وحسب دراسة بريطانية نشرت مؤخراً في «جورنال أوف كونتيكستشوال بيهافيورال ساينس» وجدوا أن الذين تحلوا بهذه العقلية في ظل الجائحة، حافظوا على صحتهم النفسية وقلت فرص إصابتهم بالتوتر والقلق والاكتئاب، وزادت سعادتهم..

بمعنى آخر، عند التخطيط للعام الجديد كن على استعداد لتغيير خططك إذا تغيرت المسارات.. فتحقيق الأهداف يتطلب مواءمات مع الظروف المحيطة واستغلال للفرص المتاحة.. وليس الطريق لما تريد خطاً مستقيماً، بل متشابكاً ومتغيراً.. مع إمكانية تغيير الهدف ذاته إذا اقتضى الأمر.

4- تخيل العقبات

في دراسات عديدة للباحثة جابرييل أويتينجين من جامعتي نيويورك وهامبورج، وجدت أن تحديد الأهداف ووضع خطط لتحقيقها، لا يكفي.. إذ من المفيد اتخاذ خطوة إضافية، هي أن يتخيل المرء العقبات التي قد تصادفه في الطريق، وأن يكتب قائمة مفصلة بها.. ثم بعد ذلك يمكنه أن يضع الخطط المناسبة لتجنب - أو التعامل مع - كل منها.. فقد أثبتت تجارب أويتينجين أن هذه الوسيلة فعالة وتعطي تصوراً أوضح للمشاق المتوقعة كي يستعد لها المرء نفسياً، بدلاً من أن يتفاجأ بها فيتوقف عن المحاولة.

تخيل العقبات وما قد لا يسير على ما يرام، كي تستطيع التخطيط بشكل أفضل.. وبعد ما رأيناه في العام الماضي، لا يبدو أننا نفتقر للخيال في هذا الصدد!

5- الجدول الزمني

من الضروري كتابة كل من الأهداف والخطط التي تريد تنفيذها في تقويم/‏ روزنامة العام الجديد.. لأن هذا يجعل الأهداف حاضرة أمامك فلا تنساها، ويساعد في تقسيم الخطة طويلة الأمد، لخطط فرعية موزعة على الأشهر والأسابيع.. كتابة هذه الخطط تساعد في معرفة ما عليك فعله كل يوم كي تقترب من هدفك، بدلاً من أن يغيب الأمر عن ذهنك عند خفوت الحماس..

في دراسة شيقة نشرت في «كونتيمبوراري إديوكيشونال سايكولوجي» وجدوا أن كتابة الأهداف - أياً كان محتواها - ساهم في تحسين المستوى الدراسي لطلبة الجامعة بنسبة 22% أكثر من الذين لم يكتبوا أهدافهم.