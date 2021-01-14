سيبيريا تسجل درجات حرارة منخفضة غير مسبوقة

سجلت منطقة سيبيريا الروسية درجات حرارة متدنية تجاوزت الأرقام القياسية السابقة بخمس درجات مئوية.

وأعادت السلطات المحلية، اليوم الخميس، التلاميذ في مدينة «ياكوتسك» الروسية إلى منازلهم جراء درجات الحرارة المنخفضة التي وصلت إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت السلطات في المدينة، الواقعة منطقة سيبيريا، إن المدارس أغلقت ولكن التعليم مستمر عن بُعد في الوقت الراهن.

ولم يسجل هذا المستوى من انخفاض الحرارة خلال الخمسين إلى المئة عام الماضية.

ويتردد أن ياكوتسك الواقعة على نهر لينا في شرق سيبيريا هي أكثر مدينة باردة على وجه الأرض. ويقطنها مئتا ألف شخص.

وسجل خبراء الأرصاد الجوية درجات حرارة قياسية جديدة منخفضة في جنوب وغرب سيبيريا في ديسمبر، فيما سجلت «تومسك» سالب 49 درجة مئوية، وسجلت نوفوسيبيرسك 41 درجة مئوية.