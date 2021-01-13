لماذا يغيب النجوم عن دراما رمضان 2021 ؟

سعيد ياسين (القاهرة)

رغم أن المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها خلال رمضان المقبل تشهد عودة عدد كبير من الفنانين والفنانات إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب، إلا أنه في المقابل يغيب عدد آخر من الفنانين كانوا حاضرين لسنوات.

الزعيم أول الغائبين

الزعيم عادل إمام، كان أول الغائبين بعدما حرص على التواجد في رمضان خلال السنوات الماضية من خلال مسلسلات «فلانتينو»، و«عوالم خفية» و«عفاريت عدلي علام» و«مأمون وشركاه»، و«أستاذ ورئيس قسم» و«صاحب السعادة»، و«العراف»، و«فرقة ناجي عطا الله».

ويغيب هذا العام لرغبته في الحصول على راحة من ناحية، وخوفاً من عدم اللحاق بالسباق الرمضاني بسبب ظروف جائحة «كورونا».

إلهام.. لا جديد

وتغيب إلهام شاهين للعام الخامس على التوالي، وذكرت أنه عرض عليها مسلسلات لم تستهوها، أما حسين فهمي فقال إن تغير سوق الإنتاج والتوزيع سبب غيابي حيث تأثر كثيراً في السنوات الماضية بسبب السياسة الاحتكارية، رغم أن العديد من المسلسلات استطاعت كسر الموسم الدرامي الوحيد الذي كان يقتصر على شهر رمضان.

وأشار إلى أنه انتهى من تصوير مسلسلين منذ فترة، ولكن لم يعرضا بسبب مشاكل تسويقية، وهما «السر» مع وفاء عامر، و«خط ساخن» مع سلاف فواخرجي.

كما تأجل تصوير مسلسلين آخرين لأسباب إنتاجية، وهما «بالحب هنعدي» مع سميرة أحمد، و«حتى لا يطير الدخان» مع مصطفى شعبان.

هنيدي.. انتظار المؤلف

وقال محمد هنيدي الذي يغيب للعام الثالث منذ قدم «أرض النفاق» عام 2018، إنه كان يتمنى التواجد في رمضان من خلال الجزء الثاني من «أرض النفاق»، ولكن عدم انتهاء المؤلف مدحت العدل من كتابته حال دون ذلك.

ظافر.. للعام الثالث

ويغيب ظافر العابدين للعام الثالث منذ شارك في «ليالي أوجيني»، وأرجع غيابه عن مسلسلات رمضان لحاجته لفترة راحة بعد المجهود الكبير الذي بذله في الجزء الثاني من مسلسل «عروس بيروت».

العلايلي وبوسي ومي

ويغيب عزت العلايلي منذ شارك في «قصر العشاق» عام 2017، رغم أنه شارك عام 2019 في مسلسل بعيداً عن رمضان هو «قيد عائلي» مع بوسي التي تغيب هي الأخرى منذ شاركت عام 2019 في «البرنسيسة بيسة» مع مي عز الدين، التي تغيب أيضاً، بعدما عرض لها في نوفمبر الماضي «خيط حرير».

سميرة وليلى

وبسبب تأجيل مسلسل «بالحب هنعدي» تواصل سميرة أحمد غيابها للعام الحادي عشر منذ قدمت «ماما في القسم» مع محمود ياسين عام 2010، كما تغيب ليلى علوي للعام الخامس منذ شاركت عام 2016 في «هي ودافنشي».

تامر وحمادة

ويغيب تامر حسني منذ قدم عام 2014 «فرق توقيت»، أما حمادة هلال فيغيب للعام الثاني بعدما حرص على التواجد لعدد من السنوات من خلال مسلسلات «ابن أصول»، و«قانون عمر» و«طاقة القدر» و«ولي العهد».

ميرفت وعبدالعزيز

وتغيب ميرفت أمين منذ شاركت مع يحيى الفخراني في «بالحجم العائلي» عام 2018، كما يغيب أحمد عبدالعزيز للعام الثاني منذ شارك في «كلبش 3»، علماً بأنه كان واحداً من الوجوه الرمضانية من خلال مسلسلات شهيرة، منها «المال والبنون»، و«ذئاب الجبل»، و«سوق العصر» و«البحار مندي» و«السيرة الهلالية».

نبيلة وداليا وشريف

ومن الذين شاركوا في رمضان الماضي ويغيبون هذا العام شريف منير، الذي شارك مع ياسمين عبدالعزيز في «ونحب تاني ليه»، وداليا البحيري «فلانتينو» مع عادل إمام، وآسر ياسين «ب 100 وش» مع نيللي كريم، ونبيلة عبيد ونادية الجندي «سكر زيادة».