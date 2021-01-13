«فينوس».. عودة للأفلام الغنائية الاستعراضية

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد المخرج هادي الباجوري لتصوير الفيلم الغنائي الاستعراضي «فينوس»، بطولة روبي، وآسر ياسين، وياسمين رئيس، تأليف حميد المدني.

وقال الباجوري: الفيلم ينتمي لأعمال الـ«ميوزيكال» فيتضمن الرقص والغناء والاستعراض، وهو استعراضي غنائي، يقدم بشكل مختلف وجديد، وتدور أحداثه في الأربعينيات والخمسينيات في الإسكندرية.

ويبدأ هادي الأسبوع المقبل تصوير مسلسل «عايزة اتطلق»، بطولة هند صبري وسوسن بدر، ويتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية العالمية خلال أبريل المقبل.

وانتهى الباجوري من تصوير فيلم «قمر 14»، ويتكون من خمس حكايات، ويضم عدداً كبيراً من النجوم منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس.