احذري صيحات الجمال

القاهرة (الاتحاد)

حذّر خبراء الصحة من أن اتجاهات الجمال الغريبة التي ينشرها الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يشكل بعضها خطورة كبيرة على الصحة.

وقد شهدت اتجاهات وحيل الجمال على تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، بما يتضمن تبييض الأسنان وإزالة الشامات بالنار وجعل الشفاه تبدو أكبر باستخدام غراء الرموش.

وأوضح موقع «Standard»، أنه تمت مشاهدة مقاطع فيديو تعرض هذه التقنيات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أزعج الخبراء، وحذروا من الترويج لتلك العادات الضارة.

ونصحت الجمعيات البريطانية المتخصصة بعدم تقليد هذه التقنيات، وقال الدكتور أنجالي ماهتو المتحدث باسم جمعية أطباء الجلد: إنه لا ينبغي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساس لحل المشكلات الجلدية، والتي يجب أن يتم علاجها بواسطة متخصص وليس في المنزل.