«سجايا» تجمع المبدعين في «مواهب شبابية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن فتح باب التسجيل في مبادرتها «مواهب شبابية»، أمام جميع اليافعين والشباب الموهوبين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 35 عاماً، بهدف تحفيز الطاقات الشبابية على إظهار مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة ومشاركتها مع غيرهم. ويمكن للراغبين بالمشاركة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني

https://strategy697425.typeform.com/to/CPTbTLDM

ومن ثم إرسال فيديو قصير يعرض مواهبهم في مختلف الفضاءات والمجالات المعرفية والإبداعية والفنية والرياضية والعلمية وغيرها.

وستحظى أفضل المواهب الشبابية التي سيتم اختيارها، بفرصة لتقديم ورشة عمل أو جلسة حوارية عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة لسجايا فتيات الشارقة، لمشاركة مواهبهم وخبراتهم مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم مهارات جديدة فضلاً عن تشجيعهم للعمل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: يأتي إطلاقنا لمبادرة (مواهب شبابية)، انطلاقاً من إيمان سجايا فتيات الشارقة بالمواهب الشبابية العربية، وضرورة تشجيعها وتسخير جميع الإمكانيات والفرص لإظهارها وتسليط الضوء عليها، ونسعى من خلال هذه المبادرة بأن نكون منصة لإظهار هذه المواهب، وتكوين قاعدة بيانات شبابية موهوبة ومبدعة، ومشاركتها مع العالم بأكمله.