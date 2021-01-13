النظام النباتي وحده لا يكفي

دينا محمود (لندن)

«النظام النباتي وحده لا يكفي»؛ هكذا يخلص باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، أجروا دراسة حديثة أثبتت أن خلو مائدة طعامك من الوجبات المشتقة من مواد حيوانية، يجعل عظامك أكثر هشاشة، ويعرضك لخطر الإصابة بكسور، على نحو يفوق كثيرا ما يتعرض له من يتناولون اللحوم والأسماك.

واعتبر الباحثون أن هذه النتائج تشكل جرس إنذار مدوياً، في ضوء الإقبال الحالي على النظام الغذائي النباتي، بفضل دراسات تشير إلى أنه مفيد بشكل أكبر للصحة.

فبالرغم من أن هذا النظام ينطوي على فوائد صحية بالفعل، فإن اغتنامها رهنٌ – كما يقول خبراء في التغذية الصحية - بأن يحصل من يتبعونه، على احتياجاتهم من المواد الضرورية للجسم، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين «بي 12»، الذي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز أداء الدماغ والجهاز العصبي.

الدراسة التي أجراها باحثو جامعة أكسفورد شملت قرابة 55 ألف شخص، بينهم ألفان من النباتيين، واستمرت لنحو 18 عاماً.

وكشفت النتائج، التي نُشِرَت في دورية «بي إم سي ميديسين» الطبية المتخصصة، عن أن خطر إصابة من كانوا يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً من أفراد العينة بكسور مختلفة، زاد بنسبة 43 % عما كان يُحْدِق بأقرانهم، ممن لا يتقيدون بهذا النظام.

وقالت الدكتورة تامي تونج المعد الرئيس للدراسة: إن تتبع أفراد العينة على مدار 10 سنوات خلال فترة البحث أشار إلى أن «عدد النباتيين الذين تعرضوا لكسور من مختلف الأنواع، كان أكثر بواقع 20 حالة تقريباً لكل 1000 شخص، مُقارنة بمعتادي أكل اللحوم».

وأظهرت الدراسة كذلك أن احتواء النظام الغذائي النباتي على البيض ومنتجات الألبان، يجعل من يتبعونه أقل عرضة للكسور، إذا ما قورنوا بمن تخلو وجباتهم تماما من هذه المواد الغذائية.