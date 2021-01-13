فقدان الوزن على طريقة «نايجيلا»

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من أن الطاهية الإنجليزية الشهيرة بوصفاتها اللذيذة نايجيلا لاوسون لم تخف حبها للطعام بالشكل الذي أدى لزيادة وزنها، إلا أنها تمكنت من خسارة الكثير منه على مر السنوات الأخيرة.

وتشارك نايجيلا صوراً لأكلاتها المغرية ومزيجاً من السلطات الصحية والحلويات اللذيذة التي تظهر أنها لا تحرم نفسها، ومع ذلك لاحظ المعجبون انخفاض حجمها ونحافتها.

وأوضحت الشيف، البالغة من العمر 59 عاماً، أنها في الحقيقة لم تتبع حمية غذائية، ولكنها اتبعت تكتيكاً غير تقليدي في رحلتها لفقدان الوزن، حيث إنها أجرت جراحة لإزالة الوكعتين من قدميها، وهي عبارة عن نتوء متورم على الجزء الخارجي من قاعدة الإصبع الكبير بالقدم. ونقل موقع «Express» عن نايجيلا قولها إنها لم تستطع المشي إلى الثلاجة بعد الجراحة، وتوقفت عن الأكل لأنه يمكنك أن تطلب من شخص ما أن يُحضر لك شريحة من الكعكة» ولكن من المحرج أن تطلب ان يحضر لك شريحة ثانية.

وأضافت أنه على الرغم من أن العملية أدت إلى فقدانها بعض الوزن، إلا أنها قررت بعدها أيضاً اتباع بعض العادات الصحية واتباع نظام غذائي متوازن، دون حرمان نفسها حيث تتناول الأطعمة التي تحبها ولكنها تحضرها بطريقة صحية.

كما تمكنت نايجيلا من تقليل وزنها نتيجة لهوايتها الجديدة والتي تتمثل في ممارسة اليوجا ثلاث مرات في الأسبوع، لأنها قررت القيام بنشاط تستمتع به، حتى لا تتوقف عنه بعد ذلك.