«جنرال موتورز» تنتج سيارة أجرة طائرة

قالت شركة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة للسيارات إنها ستبدأ إنتاج سيارة أجرة طائرة قريباً.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال السيارات الكهربائية، تتمثل في إطلاقها شركة «برايت دروب» المتفرعة منها والتي ستختص بتصنيع شاحنات كهربائية مخصصة للتسليم والخدمات اللوجستية.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال معرض لاس فيغاس السنوي للإلكترونيات والتكنولوجيا في وقت يحاول فيه صانعو السيارات التقليديون اللحاق بالنمو الكبير لشركة «تيسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة.

وتقتحم «جنرال موتورز» قطاع مركبات الخدمات اللوجستية بعد بضعة أشهر من إعلان شركة «أمازون» العملاقة للمبيعات عبر الإنترنت عن أول مركبات توصيل كهربائية بالكامل، وهي عبارة عن شاحنات صغيرة تنتجها شركة «ريفيان» الناشئة ويتوقع أن ترى النور سنة 2022.

ولاقت مبادرة «جنرال موتورز» صدىً جيداً في بورصة نيويورك حيث قفز سعر سهمها بنسبة 6.2 في المئة.

وأوضحت «جنرال موتورز» أنها تهدف في نهاية المطاف إلى توفير «منظومة متكاملة من المنتجات الكهربائية والبرمجيات والخدمات».

وأشارت الشركة إلى أن السيارة «برايت دروب إي بي 1» ستصبح متوافرة في «مطلع 2021»، وهي من دون سائق وتُستَخدَم لمسافات قصيرة، ومزودة مستوعباً كبيراً للتسليم ويمكن أن تبلغ حمولتها بسهولة 90 كيلوجراماً.

أما المركبة الأخرى، التي ستوفرها «جنرال موتورز»، فهي «برايت دروب إي في 600»، وهي شاحنة تكفي شحنتها الكهربائية لمسافة 400 كيلومتر وتعمل ببطارية «ألتيوم» التي طورتها الشركة المصنعة. وستكون هذه المركبة الجديدة متاحة «بحلول نهاية عام 2021».

وستكون «فيديكس إكسبرس» التابعة لشركة «فيديكس» للنقل أول زبون لهذه المركبة الجديدة.

وتعتزم «جنرال موتورز» كذلك توفير عدد من الخدمات المرتبطة بهذه المنتجات، منها مثلاً البنية التحتية للشحن الكهربائي ومنصة برمجية لإدارة أساطيل منتجات «برايت دروب».