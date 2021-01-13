شراكة بين «أبوظبي للإعلام» و«ستارز بلاي»



STARZPLAY شراكة استراتيجية لتوفير محتوى «يو أف سي عربية» للمشاهدين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء الإعلان عن الشراكة قبل عودة منافسات «جزيرة النزال» إلى أبوظبي ابتداءً من 16 يناير، والتي تشهد النزال المرتقب بين كونور ماكجريجور، وبطل الوزن الخفيف السابق داستن بويرير 24 يناير.

وكجزء من الشراكة، يتمكن مشتركو «ستارزبلاي» من متابعة كافة أحداث «يو أف سي» مباشرة، بالإضافة إلى مكتبة شاملة من محتوى الفيديو حسب الطلب للنزالات السابقة والعروض والمقابلات والمحتوى الخاص.

وقال معاذ شيخ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «ستارزبلاي»: توفر شراكتنا مع أبوظبي للإعلام منافسات «يو أف سي عربية» على «ستارزبلاي»، دفعة قوية لتعزيز المحتوى المميز الذي نقدمه للجمهور. ومع تزايد أعداد المتابعين الذين ينتقلون إلى خدمات البث عبر الإنترنت، فإن تقديم محتوى متنوع لمشتركينا، هو مركز قوتنا واختلافنا عن الآخرين، من خلال هذه الشراكة، يمكن لمشتركينا الآن متابعة كامل إثارة تشويق «يو أف سي» على «ستارزبلاي».

من جانبه، قال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية في «أبوظبي للإعلام»: من خلال هذه الشراكة، يسعدنا الإعلان عن توفير البث المباشر لأحداث «يو أف سي» لكافة عشاق هذه الرياضة في المنطقة عبر منصة «ستارزبلاي»، بالإضافة إلى مكتبة كبيرة من المحتوى الشامل، ويشكل هذا القرار بتوسيع الوصول إلى محتوى «يو أف سي عربية»، جزءاً من استراتيجيتنا لتوفير محتوى رقمي متميز للمشاهدين، كما أنه يتماشى مع التزامنا بنقل الرياضات الكبرى إلى المشاهدين في المنطقة.

ويمكن لعشاق «يو أف سي» الآن ترقب مواعيد النزالات في الأسابيع القادمة، حيث تمنح الشراكة للجمهور فرصة الاستمتاع بقائمة من أقوى أحداث جزيرة النزال.

وتضم قائمة أولى النزالات المباشرة التي تعرض على «ستارزبلاي» ليلة النزال، ماكس هولواي ضد كالفن كاتار 16 يناير، وليلة النزال، نيل ماغني ضد مايكل كيزا 20 يناير، بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المشاهدون التطلع إلى نزال «يو أف سي» رقم 257 يوم 24 يناير بين داستن بويرير وكونور ماكجريجور الذي يُجرى في جزيرة النزال في أبوظبي، وكل النزالات تعرض مباشرة على STARZPLAY، وعلى تطبيق FC Arabia، بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Fight، أول قناة لفنون القتال المختلطة «MMA» في المنطقة.



