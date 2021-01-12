سيجنال يتعملق على حساب «واتساب»

تضاعف عدد المستخدمين الجدد الذين يحمّلون تطبيق «سيجنال» خلال الأيام الأخيرة، وأصبح التطبيق في طريقه لتجاوز حاجز المليون مرة تحميل يومياً، مقترباً من مستوى منافسه الأكبر «واتساب»، وذلك في أعقاب تحديث لسياسة الخصوصية أقره التطبيق المملوك لفيسبوك.. وتظهر بيانات شركة «أبتوبيا» للأبحاث أن نحو 810 آلاف مستخدم عالمي عمدوا إلى تحميل تطبيق سيجنال أمس الأول الأحد، بزيادة 18 ضعفاً مقارنة بأرقام السادس من يناير الحالي، وهو اليوم الذي حدث فيه واتساب شروطه للخصوصية.. وقال «سيجنال» إنه أضاف المزيد من الخوادم للتكيف مع أعداد المستخدمين الجدد.