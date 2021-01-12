الطقس يحسن أداء الموظفين

برلين (د ب أ)

كشفت دراسة حديثة أن حالة طقس الصباح تؤثر على الحالة المزاجية للموظفين.

وأشارت البيانات التي جمعها باحثو جامعة «لوفانا» ببلدة لونيبورج في ولاية ساكسونيا شمال غرب ألمانيا، إلى أنه كلما كان الطقس أفضل في الصباح، ازداد شعور الموظفين بالنشاط والرضا، وبالتالي يكون أداؤهم الوظيفي أعلى وأفضل، وعندما يكون الطقس سيئاً، يشعر الموظف بمزيد من الإرهاق وعدم السعادة.

وأوضح الباحثون أن ارتباط الطقس الصباحي المعتدل بحالة الإيجابية التي يعيشها الموظفون كان أكثر وضوحاً، مقارنة بتأثير الطقس السيئ عليهم.